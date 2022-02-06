Дело задиры обычно заканчивается аккуратным ударом в челюсть с последующим нокаутом.

Намедни Rockstar наконец-то позволила фанатам Grand Theft Auto расслабиться и официально объявила о том, что новая часть культовой серии находится в разработке. На фоне этой, безусловно, громкой, но полностью лишённой каких бы то ни было подробностей новости из поля зрения геймеров выпала Bully 2 — сиквел проекта про школьного хулигана-задиру, который, согласно утверждениям инсайдеров, также находится в активной разработке.

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Интересующиеся граждане решили поинтересоваться у авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, известного своими постоянно сбывающимися утечками, и тот пояснил, что, насколько ему известно, Bully 2 всё также находится в активной разработке. Более того, согласно сведениям Хендерсона, Rockstar нигде не уточнила, что Grand Theft Auto VI (или как её назовут) — это следующий проект студии; игра просто находится в разработке (прим. ред.: неизвестно даже, на какой стадии). Базируясь на своих источниках, инсайдер убеждён, что Rockstar активно трудится над новым проектом в серии Bully.

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Оригинальная Bully вышла в 2006 году и, на удивление, обрела немало поклонников, вот уже на протяжении шестнадцати лет ожидающих продолжение. Ранее Хендерсон утверждал, что Bully 2 должны были показать на The Game Awards 2021, но в итоге что-то пошло не так, и анонса не состоялось.