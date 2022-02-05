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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Фил Спенсер считает сделку Microsoft с Activision Blizzard своим самым большим достижением в жизни
И такой статус, естественно, вызывает волнение и тревогу перед будущим.
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В прошлом месяце Microsoft и Activision Blizzard договорились о том, что в перспективе вторая перейдёт под контроль первой. Сумма сделки составила без малого $70 млрд: крупнейшая в истории игровой индустрии, и побить этот рекорд вряд ли кому-нибудь удастся в обозримом будущем. В связи с этим вполне естественно, что Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, в беседе с изданием Axios назвал данную сделку своим крупнейшим достижением в жизни.

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По словам Спенсера, дело крупное и очень ответственное: в Activision Blizzard трудятся примерно десять тысяч сотрудников, и всех их нужно принять, сохранив рабочие места и предоставив все возможности для дальнейшей плодотворной работы.

У журналистов Axios закономерно возник вопрос о том, что Microsoft после поглощения Activision Blizzard может стать законодателем в плане стандартов заработных плат и политики в отношении видеоигр, однако Спенсер в этом сомневается. В конце концов, даже после завершения сделки Microsoft станет лишь третьей после Tencent и Sony компанией в плане доходов от видеоигр.

Хотя технически это Microsoft поглощает Activision Blizzard, но на практике после завершения сделки основной частью игрового подразделения редмондского гиганта станет именно свежеприобретённый холдинг. С учётом количества сотрудников Activision Blizzard холдинг будет отвечать примерно за 70 % всей рабочей силы подразделения Microsoft Gaming.

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Возвращаясь к теме достижений Фила Спенсера, то их отметила и Академия интерактивных искусств и наук (AIAS), которая в конце февраля в рамках D.I.C.E. Awards вручит ему награду AIAS Lifetime Achievement Award за неоценимый вклад в игровую индустрию.

#microsoft #xbox game studios #activision blizzard #microsoft gaming
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