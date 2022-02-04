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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Фил Спенсер получит из рук Тодда Говарда награду за достижения в игровой индустрии
Броманс какой-то, честное слово.
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Руководитель подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер, с именем которого последние годы принято ассоциировать спасение игровой индустрии, будет удостоен великой чести: в конце февраля в рамках ежегодного мероприятия D.I.C.E. Awards топ-менеджеру будет присуждена премия AIAS Lifetime Achievement Award за достижения в игровой индустрии.

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По словам президента Академии интерактивных искусств и наук (AIAS) Мегган Скавио, Фил Спенсер проявил непревзойдённые лидерские качества и был инициатором и участником многочисленных решений, изменивших игровую индустрию, поэтому совет директоров Академии счёл справедливым вручить в этом году награду именно ему.

Примечательно, что вручит Спенсеру награду не кто иной, как Тодд Говард — глава Bethesda Game Studios, которая нынче входит в состав подотчётной Спенсеру Xbox Game Studios. В Сети уже потихоньку начинают плодиться забавные мемы на тему «бромансов» между Говардом и Спенсером. Справедливости же ради, скорее всего, присуждать данную награду на сегодняшний день больше действительно некому.

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D.I.C.E. Awards начнётся 24 февраля в 17:00 по московскому времени.

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