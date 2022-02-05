Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Фил Спенсер считает сделку Microcoft с Activision Blizzard своим самым большим достижением в жизни
И такой статус, естественно, вызывает волнение и тревогу перед будущим.
анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070
-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

В прошлом месяце Microsoft и Activision Blizzard договорились о том, что в перспективе вторая перейдёт под контроль первой. Сумма сделки составила без малого $70 млрд: крупнейшая в истории игровой индустрии, и побить этот рекорд вряд ли кому-нибудь удастся в обозримом будущем. В связи с этим вполне естественно, что Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, в беседе с изданием Axios назвал данную сделку своим крупнейшим достижением в жизни.

реклама

По словам Спенсера, дело крупное и очень ответственное: в Activision Blizzard трудятся примерно десять тысяч сотрудников, и всех их нужно принять, сохранив рабочие места и предоставив все возможности для дальнейшей плодотворной работы.

У журналистов Axios закономерно возник вопрос о том, что Microsoft после поглощения Activision Blizzard может стать законодателем в плане стандартов заработных плат и политики в отношении видеоигр, однако Спенсер в этом сомневается. В конце концов, даже после завершения сделки Microsoft станет лишь третьей после Tencent и Sony компанией в плане доходов от видеоигр.

Хотя технически это Microsoft поглощает Activision Blizzard, но на практике после завершения сделки основной частью игрового подразделения редмондского гиганта станет именно свежеприобретённый холдинг. С учётом количества сотрудников Activision Blizzard холдинг будет отвечать примерно за 70 % всей рабочей силы подразделения Microsoft Gaming.

анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Возвращаясь к теме достижений Фила Спенсера, то их отметила и Академия интерактивных искусств и наук (AIAS), которая в конце февраля в рамках D.I.C.E. Awards вручит ему награду AIAS Lifetime Achievement Award за неоценимый вклад в игровую индустрию.

#microsoft #xbox game studios #activision blizzard #microsoft gaming
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Более 10% выручки AMD получает только от одного производителя игровых консолей
СМИ: сделку между Microsoft и Activision Blizzard рассмотрит Федеральная торговая комиссия США
AMD считает, что интерес к индивидуализации её процессоров продолжит расти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
916
Ремонт Sony Xperia Z2 и почему ремонтировать битые телефоны не всегда хорошая идея
33
Деньги вперед: главные игры февраля 2022 года
35
Видеокарта GeForce RTX 3080: тестирование в играх с классическим рендерингом
22
За электромобилями будущее. Но не для России
67
Divinity 2: Ego Draconis: краткий обзор
4
KeysOFF продаёт ключи на Windows и Office по скидкам к 14 февраля
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius II Origin PNK LTD
1
Метеоритные ожоги: Как Земля каждый день справляется с миллионами падающих звезд
9

Сейчас обсуждают

Павел Кузнецов
15:39
цеЕвропейский толерантный суд! самый демократичный суд в мире!
Украинские правоохранители изъяли 17 000 видеокарт GeForce GTX 1080 Ti у компании Mining Express
A224
15:39
баба с хатой, налетай!
Выпускница Академии дизайна Эйндховена превратила старую силосную башню в симпатичный домик
Павел Кузнецов
15:38
Надо всех проверить кто теплицы ворованным газом и электричеством отапливает.
Украинские правоохранители изъяли 17 000 видеокарт GeForce GTX 1080 Ti у компании Mining Express
Олег Феклистов
15:38
Такой блевотины давно не читал, самому то не смешно от написанного?
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Roman Betenya
15:36
Майнетчики снова сделали сасай
Украинские правоохранители изъяли 17 000 видеокарт GeForce GTX 1080 Ti у компании Mining Express
skydan
15:36
Купил 5 лет назад SS Prime Platinum 1000 W. Сижу ровно.
Не все новые блоки питания с 12-контактными кабелями PCI-E могут передать через них 600 Вт
Delight
15:36
Вот что у нас умеют, так это отлично придумывать налоги
Правительство России активно разрабатывает налоги на майнинг, учитывая все "за" и "против"
nikolai3anv
15:34
Увы майнера ан масс как раз платят. А не платят это как правило визгливая гречка
Украинские правоохранители изъяли 17 000 видеокарт GeForce GTX 1080 Ti у компании Mining Express
nikolai3anv
15:34
Ха ха ха... Уропопитек в очередной раз обдристался.. ну укропам не привыкать пожизненно ходят в говне
Украинские правоохранители изъяли 17 000 видеокарт GeForce GTX 1080 Ti у компании Mining Express
Alexey Kovalev
15:33
Суд в украине? Смешно. Анатолич расскажет что из себя представляют все ветви власти в этом недогосударстве.
Украинские правоохранители изъяли 17 000 видеокарт GeForce GTX 1080 Ti у компании Mining Express
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем