А предзаказы, по всей видимости, стартуют через сутки с копейками.

Sony совместно со студией Tango Gameworks запланировали на 4 февраля, 01:00 по московскому времени свежий показ мистического приключенческого боевика Ghostwire Tokyo, в рамках которого мы, надеемся, увидим геймплейные кадры проекта. Впрочем, данное известие вторично, а главная новость сокрыта в описании к данному запланированному показу — в нём уточняется, что Ghostwire Tokyo выйдет 25 марта.

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Проект был официально анонсирован два с половиной года назад, и с тех пор практически ничего существенного в его отношении опубликовано не было. Предполагалось, что игра заглянет на прилавки в 2022 году, но реальность оказалась суровой, и релиз пришлось сдвинуть вправо на несколько месяцев.