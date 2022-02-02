Их будет много.

Сегодня Valve не только поделилась информацией об изменениях в скидочной политике Steam, благодаря чему перерыв между двумя скидками на одну и ту же игру сократится с шести до четырёх недель, но и опубликовала календарь относительно крупных распродаж и акций до конца июля включительно.

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Так, благодаря публикации от Valve стало известно, что в Steam пройдут следующие мероприятия:

с 21 по 28 февраля — фестиваль Next Fest, в рамках которого будут доступны сотни демоверсий ещё не вышедших игр;

с 28 февраля по 7 марта — распродажа кооперативных игр Remote Play Together;

с 14 по 21 марта — распродажа японских RPG;

с 28 марта по 4 апреля — распродажа различных симуляторов;

со 2 по 9 мая — распродажа «рогаликов» и метроидваний;

с 23 по 30 мая — распродажа гоночных игр;

в июне пройдёт новый этап фестиваля Next Fest;

с 23 июня по 7 июля — летняя распродажа;

с 18 по 25 июля — распродажа игр-«выживастиков».

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Ну, а пока что можно воспользоваться последними денёчками и приобрести в Steam игры в рамках распродажи по случаю лунного Нового года. Завтра будет последний шанс.