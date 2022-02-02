Как известно, Dying Light 2 порадует игроков нелинейностью и определённой свободой выбора. От принятия тех или иных решений будут зависеть изменения в игровом мире, будут появляться новые друзья и враги, а также будет меняться непосредственно ход игровой истории. Чтобы наглядно продемонстрировать, насколько разветвлённым является «дерево» решений и их последствий в Dying Light 2, разработчики смастерили специальный видеоролик, который и предложили нам посмотреть.
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Попутно авторы напомнили, что над Dying Light 2 трудились полторы тысячи человек — в полтора раза больше, чем над первой частью. Впрочем, увеличилось не только количество девелоперов, но и их качество: мир во второй части серии заметно больше, равно как и его наполненность различными деталями и событиями.
Игра выйдет четвёртого февраля, и на релиза будет защищена Denuvo. Впрочем, как уверяют разработчики, тестирование показало, что использование Denuvo не оказывает негативного воздействия на производительность игры. Впрочем, если вдруг это влияние оказываться начнёт, то авторы обещают отключить систему. Ну, а верить или нет — личный выбор каждого. Правду узнаем в пятницу вечером.