Весьма разветвлённая и убедительная система получилась.

Как известно, Dying Light 2 порадует игроков нелинейностью и определённой свободой выбора. От принятия тех или иных решений будут зависеть изменения в игровом мире, будут появляться новые друзья и враги, а также будет меняться непосредственно ход игровой истории. Чтобы наглядно продемонстрировать, насколько разветвлённым является «дерево» решений и их последствий в Dying Light 2, разработчики смастерили специальный видеоролик, который и предложили нам посмотреть.

реклама

Попутно авторы напомнили, что над Dying Light 2 трудились полторы тысячи человек — в полтора раза больше, чем над первой частью. Впрочем, увеличилось не только количество девелоперов, но и их качество: мир во второй части серии заметно больше, равно как и его наполненность различными деталями и событиями.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр 1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты -40% в Киберпонедельник в Ситилинке <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI RTX 3070 со скидкой 15 000р

Игра выйдет четвёртого февраля, и на релиза будет защищена Denuvo. Впрочем, как уверяют разработчики, тестирование показало, что использование Denuvo не оказывает негативного воздействия на производительность игры. Впрочем, если вдруг это влияние оказываться начнёт, то авторы обещают отключить систему. Ну, а верить или нет — личный выбор каждого. Правду узнаем в пятницу вечером.