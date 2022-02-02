Вчера днём стало известно, что потенциально прекрасный зомби-боевик Dying Light 2 всё же имеет как минимум один изъян. Имя ему — Denuvo. Разработчики из Techland, трудившиеся над игрой семь лет, решили защитить своё творение, чтобы оно не стало жертвой пиратства, как это в своё время произошло с первой частью франшизы. Желание естественное, и понять разработчиков можно, вот только Denuvo в игровом сообществе имеет дурную репутацию, из-за чего в посвящённых Dying Light 2 сообществах стала нарастать тревога по поводу возможных вызванных данной DRM-защитой проблем с игрой.
реклама
Techland утверждает, что провела тестирование и может с уверенностью заверять, что Denuvo не оказывает негативного воздействия на производительность Dying Light 2. Если же падение производительности вдруг по каким-то причинам произойдёт, то студия отключит защиту.
Как дополнительно отметили представители Techland, защита в первую очередь необходима на релизный период. Так что не исключено, что спустя несколько месяцев от неё откажутся и без каких бы то ни было объективных на то причин.
Релиз Dying Light 2 — 4 февраля.