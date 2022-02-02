Глава CD Projekt Адам Кичиньский дал интервью изданию ISBtech, в ходе которого стало известно, что студия займётся в 2022 году разработкой двух больших игр. То есть, всё идёт по плану, представленному в начале прошлого года, — именно тогда мы узнали о стратегии Red 2.0 и других вещах. Подробности можно прочитать в нашем материале.
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Адам Кичиньский подчеркнул, что в производственном цикле CD Projekt особое внимание теперь уделяется делению процесса на большее количество цепочек. По мнению топ-менеджера, это должно обеспечить гибкость и большую координацию между сотрудниками отдельных подразделений.
Руководство польской компании намерено активнее привлекать молодых и талантливых специалистов, предоставляя им больше творческой свободы.
Про Cyberpunk 2077 и её неудачный запуск Адам Кичиньский тоже вспомнил. Он дал понять, что для команды это крайне важный и очень крупный проект, над которым работало невероятно большое количество людей. Провальный запуск игры многому научил CD Projekt и мотивировал провести изменения в работе компании.
Информация по новым проектам, работа над которыми будет вестись в 2022 году, в рамках указанного интервью раскрыта не была. Разумеется, это случится когда-нибудь потом.