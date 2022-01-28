Вчера поздно вечером — мы в редакции соответствующую заметку опубликовали уже в ночь на пятницу — ZeniMax Online совместно с Bethesda Softworks анонсировали «Бретонское наследие»: следующую главу приключений в своей популярной MMORPG The Elder Scrolls Online. Хотя в официальном анонсирующем материале этого не упоминалось, но The Elder Scrolls Online попутно преодолела важный рубеж — пользовательская база проекта достигла и превысила двадцать миллионов уникальных игроков.
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Напомним, что «Бретонское наследие» — это полноценный игровой сезон, который включает в себя новую сюжетную главу «Высокий остров», а также три набора дополнительного контента с новыми подземельями, локациями и противниками.
Старт «Бретонского наследия» запланирован на 14 марта на PC и 29 марта на консолях. Контент, как и во все предыдущие годы, будет выходить постепенно.