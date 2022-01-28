Времени на это потребовалось много.

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Вчера поздно вечером — мы в редакции соответствующую заметку опубликовали уже в ночь на пятницу — ZeniMax Online совместно с Bethesda Softworks анонсировали «Бретонское наследие»: следующую главу приключений в своей популярной MMORPG The Elder Scrolls Online. Хотя в официальном анонсирующем материале этого не упоминалось, но The Elder Scrolls Online попутно преодолела важный рубеж — пользовательская база проекта достигла и превысила двадцать миллионов уникальных игроков.

реклама

Напомним, что «Бретонское наследие» — это полноценный игровой сезон, который включает в себя новую сюжетную главу «Высокий остров», а также три набора дополнительного контента с новыми подземельями, локациями и противниками.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27% -37 000р на 3080 MSI Gaming 2060 12Gb подешевела на 21000р Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Старт «Бретонского наследия» запланирован на 14 марта на PC и 29 марта на консолях. Контент, как и во все предыдущие годы, будет выходить постепенно.