Вчера днём Crytek официально объявила о том, что работает над Crysis 4 (рабочее название), тем самым подтвердив слухи, витавшие по Сети вот уже не один год. В ходе анонса никакой даже мало-мальски важной информации озвучено не было, но несколько часов спустя Авни Йерли, руководитель Crytek, поделился первыми деталями амбициозного проекта.
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Итак, в настоящее время Crysis 4 находится на ранних стадиях разработки, поэтому релиз придётся ждать ещё весьма продолжительный период времени. Как долго, не уточняется, но обычно в случае подобных заявлений в отношении столь дорогих и масштабных проектов по знаменитым франшизам речь может идти о 3—5 годах при самом оптимистичном развитии событий.
Подробностями игры с нами обещают делиться по мере их появления. Авторы собираются воплотить мечты сообщества в реальность, так что Crysis 4 будет соответствовать ожиданиям игроков и станет по-настоящему «некстгенным» шутером.
Что Crytek вкладывает в понятие «некстгена», учитывая, что к моменту выхода Crysis 4 может выйти уже следующее поколение консолей, пока не вполне ясно. Очевидно одно: метить в самый «графонистый» и технологичный проект пока не стоит: видеокарт нет, а те, что есть, продаются по совершенно невменяемым ценам.