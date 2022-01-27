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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Crysis 4 станет по-настоящему «некстгенным» шутером, но релиз состоится ещё нескоро
Crytek, вы, главное, помните, что видеокарт либо нет вообще, либо 3-5-кратный «оверпрайс».
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Вчера днём Crytek официально объявила о том, что работает над Crysis 4 (рабочее название), тем самым подтвердив слухи, витавшие по Сети вот уже не один год. В ходе анонса никакой даже мало-мальски важной информации озвучено не было, но несколько часов спустя Авни Йерли, руководитель Crytek, поделился первыми деталями амбициозного проекта.

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Итак, в настоящее время Crysis 4 находится на ранних стадиях разработки, поэтому релиз придётся ждать ещё весьма продолжительный период времени. Как долго, не уточняется, но обычно в случае подобных заявлений в отношении столь дорогих и масштабных проектов по знаменитым франшизам речь может идти о 3—5 годах при самом оптимистичном развитии событий.

Подробностями игры с нами обещают делиться по мере их появления. Авторы собираются воплотить мечты сообщества в реальность, так что Crysis 4 будет соответствовать ожиданиям игроков и станет по-настоящему «некстгенным» шутером.

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Что Crytek вкладывает в понятие «некстгена», учитывая, что к моменту выхода Crysis 4 может выйти уже следующее поколение консолей, пока не вполне ясно. Очевидно одно: метить в самый «графонистый» и технологичный проект пока не стоит: видеокарт нет, а те, что есть, продаются по совершенно невменяемым ценам.

#crytek #crysis 4
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