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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: Activision будет выпускать Call of Duty на консолях PlayStation как минимум до 2024 года
Что, в общем-то, вполне сходится с планами Microsoft.
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На случай, если вы вдруг пропустили главную новость игровой индустрии в этом месяце (и, быть может, в году вообще), напомним, что Microsoft договорилась о переходе Activision Blizzard под контроль своего игрового подразделения. Сделка составит без малого $70 млрд, а завершить её планируют до июля следующего года. Естественно, переход столь крупного игрока на рынке под контроль ещё более крупной «рыбы» может обернуться серьёзными последствиями для конкурентов, включая отказ от выпуска последующих игр холдинга на консолях от Sony.

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Последнее может вылиться в большую проблему, и в целом позиция Microsoft по данному вопросу до конца не ясна. Со слов руководителя Microsoft Gaming Фила Спенсера известно лишь то, что компания не хочет лишать пользователей консолей PlayStation культовой серии Call of Duty.

Дополнительной информацией по данному вопросу поделился сегодня журналист Bloomberg и по совместительству авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер со ссылкой на свои источники. Сообщается, что по договору, заключённому между Activision и Sony ещё задолго до планов по переходу холдинга Activision Blizzard под контроль Microsoft, издательство будет выпускать игры серии Call of Duty на PlayStation как минимум до 2024 года.

В этот промежуток времени, как сообщается, Activision намеревалась выпустить три проекта во франшизе: традиционные ежегодники, а также Warzone 2. Станет ли последняя крупным замещающим обновлением уже имеющейся Call of Duty Warzone, как это происходит последнее время в некоторых крупных «сессионках», не уточняется.

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Как бы то ни было, окончательные планы будут выработаны только после формального слияния Activision Blizzard с Microsoft Gaming. Пока что компании трудятся независимо друг от друга.

#microsoft #activision #activision blizzard
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NONsens
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