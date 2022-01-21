Слова Фила Спенсера. Касательно других франшиз Activision Blizzard, впрочем, они пока не произнесены.

После того, как на этой неделе словно гром среди ясного неба прозвучало известие о готовящейся покупке Activision Blizzard игровым подразделением Microsoft, многие пессимистично настроенные граждане стали опасаться, что редмондцы начнут пользоваться своим положением и «отрежут» доступ к играм холдинга для Sony.

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Разумеется, в реальности столь грубо Microsoft не поступит. В частности, глава подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер сообщил, что пообщался с руководителями Sony и заверил их в желании сохранить присутствие франшизы Call of Duty на консолях PlayStation. Как справедливо отметил Спенсер, Sony — важная часть игровой индустрии, и Microsoft ценит добрые отношения с ней.

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship. — Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2022

Важно понимать несколько вещей. Во-первых, Спенсер не уточнил, что он подразумевает под Call of Duty: все имеющиеся игры франшизы или же все текущие плюс будущие. Во-вторых, планы — такая вещь, которая имеет свойство меняться. Ну и в-третьих, глава Microsoft Gaming заявил именно о «желании» сохранить Call of Duty на PlayStation. Наконец, неясно, как Microsoft поступит с другими играми и сериями, которые достанутся ей вместе с Activision Blizzard.

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Сделка между Microsoft и Activision Blizzard, которая обойдётся первой в $68,7 млрд, должна завершиться до июля 2023 года. До тех пор компании работают в прежнем режиме.