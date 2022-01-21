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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Microsoft хочет сохранить присутствие игр серии Call of Duty на консолях PlayStation
Слова Фила Спенсера. Касательно других франшиз Activision Blizzard, впрочем, они пока не произнесены.
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После того, как на этой неделе словно гром среди ясного неба прозвучало известие о готовящейся покупке Activision Blizzard игровым подразделением Microsoft, многие пессимистично настроенные граждане стали опасаться, что редмондцы начнут пользоваться своим положением и «отрежут» доступ к играм холдинга для Sony.

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Разумеется, в реальности столь грубо Microsoft не поступит. В частности, глава подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер сообщил, что пообщался с руководителями Sony и заверил их в желании сохранить присутствие франшизы Call of Duty на консолях PlayStation. Как справедливо отметил Спенсер, Sony — важная часть игровой индустрии, и Microsoft ценит добрые отношения с ней.

Важно понимать несколько вещей. Во-первых, Спенсер не уточнил, что он подразумевает под Call of Duty: все имеющиеся игры франшизы или же все текущие плюс будущие. Во-вторых, планы — такая вещь, которая имеет свойство меняться. Ну и в-третьих, глава Microsoft Gaming заявил именно о «желании» сохранить Call of Duty на PlayStation. Наконец, неясно, как Microsoft поступит с другими играми и сериями, которые достанутся ей вместе с Activision Blizzard.

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Сделка между Microsoft и Activision Blizzard, которая обойдётся первой в $68,7 млрд, должна завершиться до июля 2023 года. До тех пор компании работают в прежнем режиме.

#microsoft #activision blizzard
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