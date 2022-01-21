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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава Blizzard пообещал важные анонсы на следующей неделе
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В гигантском водовороте новостей, связанных с Activision Blizzard и Microsoft, появился материал от нового руководителя Blizzard Entertainment Майка Ибарры. В данном материале господин Ибарра рассказал о том, чего удалось добиться за последние месяцы, и о том, что ждёт компанию в будущем.

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Итак, одним из главных достижений Ибарра считает привязку коэффициента эффективности и, как следствие, денежных выплат, к улучшениям в рабочей среде в компании. В Blizzard появились новые должности, обладатели которых будут следить за воплощением в жизнь всех планов руководства по увеличению инклюзивности и безопасности и в целом улучшению рабочей атмосферы в компании.

На самом деле, перечисление информации из предыдущего абзаца в оригинальном материале заняло практически всю публикацию господина Ибарры; мы же позволили себе сократить этот информационный шум до нескольких строчек. Под конец, однако, он сообщил самую важную информацию для игроков: как заявил руководитель Blizzard, в компании понимают, что должны чаще выпускать новый игровой контент и внедрять инновации в уже существующие проекты. На следующей неделе нас ждут несколько важных анонсов.

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Что это будут за анонсы, пока неясно. Хотелось бы, конечно, верить, что с нами поделятся новостями о работе над Diablo IV и Overwatch 2, которые в прошлом году пришлось отложить на неопределённый срок.

#blizzard #activision blizzard
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