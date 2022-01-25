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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: Star Wars Battlefront III нет даже в планах Electronic Arts
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Сегодня Electronic Arts официально сообщила, что в производстве находятся три новых проекта по вселенной «Звёздных войн»: продолжение Jedi Fallen Order, шутер и стратегия. Многие к своему удивлению не услышали в перечне проектов новой части Battlefront. И журналисту VentureBeat и по совместительству известному инсайдеру Джеффу Граббу это не кажется случайностью.

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По сведениям Грабба, Electronic Arts собирается развивать свои собственные франшизы, и три проекта по Star Wars вполне могут стать для издательства последними: руководство компании не желает больше платить отчисления владельцам прав на «Звёздные войны». Как следствие, Star Wars Battlefront III выпускать не собираются.

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Более того, насколько известно Граббу, Battlefront III не существует даже в планах: игру даже не начинали разрабатывать, ну а DICE, отвечавшая за обновлённые игры подсерии Battlefront, сейчас полным составом занимается решением проблем Battlefield 2042.

#electronic arts
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