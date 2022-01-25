Сегодня Electronic Arts официально сообщила, что в производстве находятся три новых проекта по вселенной «Звёздных войн»: продолжение Jedi Fallen Order, шутер и стратегия. Многие к своему удивлению не услышали в перечне проектов новой части Battlefront. И журналисту VentureBeat и по совместительству известному инсайдеру Джеффу Граббу это не кажется случайностью.
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По сведениям Грабба, Electronic Arts собирается развивать свои собственные франшизы, и три проекта по Star Wars вполне могут стать для издательства последними: руководство компании не желает больше платить отчисления владельцам прав на «Звёздные войны». Как следствие, Star Wars Battlefront III выпускать не собираются.
Более того, насколько известно Граббу, Battlefront III не существует даже в планах: игру даже не начинали разрабатывать, ну а DICE, отвечавшая за обновлённые игры подсерии Battlefront, сейчас полным составом занимается решением проблем Battlefield 2042.