И информация эта — официальная.

Слухи о том, что Electronic Arts, вернее, подведомственные ей коллективы разработчиков, трудятся сразу над несколькими играми по вселенной «Звёздных войн», появляются в Сети уже достаточно давно. Очевидно, что на пустом месте подобные слухи не возникают, и вот, сегодня у нас появилось официальное подтверждение планов EA на франшизу Star Wars на обозримую перспективу.

реклама

Согласно официальному пресс-релизу Electronic Arts, студия Respawn Entertainment трудится не только над сиквелом Star Wars Jedi Fallen Order, но и ещё над двумя проектами: стратегией и шутером.

И если с сиквелом «Павшего Ордена» всё понятно, то о шутере и стратегии нужно добавить несколько пояснительных комментариев. Итак, производство шутера по Star Wars возглавляет Питер Хиршманн, известный своей продюсерской работой над оригинальными Star Wars Battlefront, а также участием в разработке Star Wars The Force Unleashed и Empire at War.

Что же касается стратегии, то Respawn будет заниматься её продюсированием, тогда как непосредственно создание игры поручили свежеобразованному коллективу Bit Reactor, состоящему из выходцев из знаменитой «стратегоделательной» студии Firaxis Games (XCOM, Sid Meier’s Civilization).

Не имея, очевидно, более достойных кадров, EA назначила на роль куратора всех трёх игр по Star Wars Винса Зампеллу, который параллельно возглавляет штаб спасения Battlefield. Что поделать — мужик талантливый, ответственный, и закономерно необходим везде.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Когда все эти проекты собираются выпустить, пока не уточняется. Инсайдеры же убеждены, что первой из этих трёх выйдет продолжение Jedi Fallen Order, и случится это не раньше конца текущего года.