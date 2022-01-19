Эх, сколько раз мы уже слышали такие заявления... И как мало (ничего) инновационного с тех пор вышло...

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В современной игровой индустрии несправедливо мало внимания уделяется стратегическим играм. Оно и понятно: огромных денег на них не заработаешь, производство их сложное, игровой процесс, в силу высокого порога вхождения, требует от геймеров вникания и траты сил. В общем, жанр, в сравнении с конкурентами, непопулярный. Постараться изменить ситуацию решил бывший арт-директор Firaxis Games Грег Фёрч, объявивший сегодня о формировании вместе с другими ветеранами XCOM нового коллектива под названием Bit Reactor.

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Новая студия, как и положено всем коллективам в их положении, амбициозно настроена на свою судьбу и собирается производить «инновационные» стратегические игры. Свои наполеоновские планы Фёрч с коллегами подкрепляет тем фактом, что жанр стратегий страдает от недооценённости и нежелания разработчиков внедрять в него новые идеи. А простор для творчества в жанре, убеждён Фёрч, огромный.

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По замыслу Фёрча, дебютный проект Bit Reactor «сотрёт границу» между стратегией и экшеном. Впрочем, когда и на каких платформах это произойдёт, пока не уточняется. Не исключено, что всё так и останется планами, как это нередко случается со всеми молодыми и горячими коллективами разработчиков.