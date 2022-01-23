Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Quake II RTX получила поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution
Проект продолжает развиваться.
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

Чуть более года назад шутер Quake II RTX получил поддержку API Vulkan. Данный проект стал первой игрой с поддержкой независимых от аппаратной платформы расширений Vulkan Ray Tracing, что позволило пользователям узреть работу трассировки лучей на любом совместимом GPU. А сейчас стало известно о выпуске патча 1.6 к игре, который добавил поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution.

реклама

Помимо добавленной технологии масштабирования изображения, обновленный проект также получил поддержку HDR-дисплеев. Игра также стала быстрее запускаться благодаря улучшенной производительности при работе с высокодетализированными статическими моделями.

Напомним, Quake II RTX построена на базе проекта Q2VKPT, автором которого является талантливый разработчик Кристоф Шид, специалист из Технологического института Карлсруэ. Для запуска проекта потребуется машина с предустановленной ОС Windows 7 (или более поздней) или Ubuntu 16.04.

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Что до оригинальной версии Quake II, то компания-разработчик id Software открыла исходный код игры ещё в далёком 2001 году. Студия проделывала похожие манипуляции и со своими более поздними проектами. Quake II RTX доступна для ознакомления в Steam, её также можно скачать с отдельной страницы на GitHub.

#id software #amd fidelityfx super resolution #quake ii rtx
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

id Software ищет сотрудников для работы над новым шутером в «культовой» франшизе
DOOM Eternal получила большой патч 6.66 с новым режимом, картой и другими бонусами
Ремастер Quake получил обновление с режимом «орды» и дополнением Honey
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Криптовалюты и доходы майнеров обрушились — когда ждать низких цен на видеокарты
112
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть первая
58
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 Ti VS GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
24
Долгий путь линуксоида. Часть 3 - Настоящие проблемы
26
Обновляем Windows 10 до Windows 11 без потери установленных программ и игр
20
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600Q)
5
Числа в обозначении технологических процессов производства CPU - маркетинг, преувеличение или обман
25
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть вторая
9
Обзор смартфона Tecno Camon 18P – телеобъектив, 120 Гц и быстрая зарядка на 33 Вт
+
Как участвовать в криптовалютных токен сейлах | аирдропах и что вам для этого нужно
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий
19:17
Раздобрились на фоне падения битка. Решили по тыще скинуть на затычки. а вот 3070/3080 нифига на копейку не подешевели) цены еще сентябрьские. конские.
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
Зеновий Радеонович
19:17
"без лучей" + "Все технологии присутствуют 3ххх серии". не, не фанат. Карта - шлак, в ноут only. Ну а совет сорвя голову бежать за "годовым" абонементом по 40к вообще безценен.
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
linux4ever
19:16
AMDVLK тоже опенсорсный давно.
Графический процессор Samsung Xclipse 920 на 25% быстрее, чем Adreno 730 в тесте Vulkan
Александр Морковин
19:16
1050ти за 23к это массовая распродажа? Рофлите сударь? Распродажа для нее это 10к, и то многовато.
Магазины РФ устроили массовую распродажу видеокарт со скидами до 25% на фоне падения курса Эфира
Дмитрий
19:15
Вендоры не довльны что нвидия продает карты сильно дешевле чем они впаривают. и ругают за это.
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
Дмитрий
19:12
Верно лучше 3060 взять. потомучто уже
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
Дмитрий
19:11
и наклейку на спину "я лох купил карту втридорога"
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
Зеновий Радеонович
19:11
Закончится когда схлопнется майнинг. А он схлопнется, как только закончатся вертолетные деньги. Геймеры-торопыги и разные там дизайнеры карточки уже купили. Без майнеров высокий спрос поддерживаться н...
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
Дмитрий
19:10
Кто захочет купят за бугром. там всёравно дешевле будет по началу) я хз тесты смотрел она была равна 1660ти. либо чуть лучше в зависимости от игры. за бугром можно уже 3060 урвать за 700 бачей. пр...
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
Cider
19:07
Ovceeb latinicey
Майнер назвал самую невыгодную видеокарту для добычи криптовалюты и посоветовал не майнить Эфир
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем