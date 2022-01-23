Чуть более года назад шутер Quake II RTX получил поддержку API Vulkan. Данный проект стал первой игрой с поддержкой независимых от аппаратной платформы расширений Vulkan Ray Tracing, что позволило пользователям узреть работу трассировки лучей на любом совместимом GPU. А сейчас стало известно о выпуске патча 1.6 к игре, который добавил поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution.
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Помимо добавленной технологии масштабирования изображения, обновленный проект также получил поддержку HDR-дисплеев. Игра также стала быстрее запускаться благодаря улучшенной производительности при работе с высокодетализированными статическими моделями.
Напомним, Quake II RTX построена на базе проекта Q2VKPT, автором которого является талантливый разработчик Кристоф Шид, специалист из Технологического института Карлсруэ. Для запуска проекта потребуется машина с предустановленной ОС Windows 7 (или более поздней) или Ubuntu 16.04.
Что до оригинальной версии Quake II, то компания-разработчик id Software открыла исходный код игры ещё в далёком 2001 году. Студия проделывала похожие манипуляции и со своими более поздними проектами. Quake II RTX доступна для ознакомления в Steam, её также можно скачать с отдельной страницы на GitHub.