Выглядит задорно.

Если вы вдруг некоторое время назад пропустили анонс самостоятельного дополнения Serious Sam Siberian Mayhem, то напоминаем, что Крутой Сэм в рамках его сюжетной линии отправится в Сибирь, где ему предстоит поймать генерала-предателя Брэнда. Как и положено любой игре в сибирском сеттинге, ожидайте кучу снега, холод, метели и прочие прелести жизни в резко континентальном климате.

реклама

А чтобы мы лучше представляли себе сеттинг проекта, сегодня разработчики из Croteam при содействии издательства Devolver Digital показали 10-минутное геймплейное вступление, в котором Сэм попадает на нефте- и газоперерабатывающий завод, на территории которого бесчинствуют как уже знакомые, так и новые виды инопланетных чудовищ.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus RTX 3070 со скидкой 15 000р

Релиз Serious Sam Siberian Mayhem состоится уже совсем скоро — 25 января — на всех актуальных платформах. Ещё раз: перед нами самостоятельное дополнение, то есть, владеть Serious Sam 4, на базе которого создан аддон, вовсе не обязательно.