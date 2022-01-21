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Новости Software Михаил Андреев
10 минут геймплея Serious Sam Siberian Mayhem: метель, огонь и жуткие монстры на нефтеперерабатывающем заводе
Выглядит задорно.
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Если вы вдруг некоторое время назад пропустили анонс самостоятельного дополнения Serious Sam Siberian Mayhem, то напоминаем, что Крутой Сэм в рамках его сюжетной линии отправится в Сибирь, где ему предстоит поймать генерала-предателя Брэнда. Как и положено любой игре в сибирском сеттинге, ожидайте кучу снега, холод, метели и прочие прелести жизни в резко континентальном климате.

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А чтобы мы лучше представляли себе сеттинг проекта, сегодня разработчики из Croteam при содействии издательства Devolver Digital показали 10-минутное геймплейное вступление, в котором Сэм попадает на нефте- и газоперерабатывающий завод, на территории которого бесчинствуют как уже знакомые, так и новые виды инопланетных чудовищ.

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Релиз Serious Sam Siberian Mayhem состоится уже совсем скоро — 25 января — на всех актуальных платформах. Ещё раз: перед нами самостоятельное дополнение, то есть, владеть Serious Sam 4, на базе которого создан аддон, вовсе не обязательно.

#devolver digital #croteam #serious sam 4 #serious sam siberian mayhem
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Крутой Сэм отправится в Сибирь в самостоятельном дополнении Serious Sam Siberian Mayhem
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