Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Крутой Сэм отправится в Сибирь в самостоятельном дополнении Serious Sam Siberian Mayhem
Всё как и было «предсказано». И релиз уже через две недели.
анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
3060 Ti Gigabyte подешевела на порядок
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-18 000р на MSI RTX 3070

В конце минувшего года студия Croteam «протизерила» некую «морозную» тему, явно относившуюся к Serious Sam. Уже тогда фанаты предположили, что судьба заведёт Крутого Сэма либо в Сибирь, либо в Арктику, и вот, сегодня разработчики официально подтвердили первую догадку сообщества, официально анонсировав самостоятельное дополнение Serious Sam Siberian Mayhem.

реклама

Согласно описанию, Сэму «Крутому Сэму» Стоуну предстоит отправиться в Сибирь, чтобы поймать предателя — генерала Брэнда. Ожидайте новых могучих противников, новое оружие, включая автомат Калашникова, а также новых неигровых персонажей.

Если верить разработчикам, то Siberian Mayhem станет своеобразным новым взглядом на франшизу Serious Sam. Формально дополнение основано на базе Serious Sam 4, однако вследствие его самостоятельности владеть оригинальной «четвёркой», чтобы отправиться в Сибирь, вам не потребуется.

анонсы и реклама
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Релиз уже через две недели — 25 января.

#devolver digital #croteam #serious sam 4 #serious sam siberian mayhem
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы Serious Sam 4 показали «морозный» тизер — возможно, для игры готовится сюжетное дополнение
Devolver Digital намекает на скорый анонс и релиз новой игры серии Serious Sam
Карточная хоррор-игра Inscryption разошлась тиражом в 1 миллион копий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 способов использования старых SSD и HDD небольшого объема
19
The Elder Scrolls 6: ориентировочная дата выхода, планы Тодда Говарда и прочие игровые моменты
14
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Как потратить 45 000 рублей на Aliexpress на комп с умом - мой вариант
106
О возможности покупки видеокарты в 2022 году или надежды против реальности
72
Windows 11, Windows 10, MS Office 2021 – первая распродажа 2022 года с большими скидками
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 3
36
Технология блокчейн раскроет новые возможности для геймеров, зарабатывающих на играх
9
Мои впечатления от игры Mafia Definitive Edition. Часть первая
5

Сейчас обсуждают

Simon Crebbs
18:59
"Возможно, одновременно последуют более жёсткие законодательные инициативы правительства США, которое потребуют от бирж большей прозрачности, а от держателей – вести подробный учёт всех финансовых опе...
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
nikolai3anv
18:55
Ну вроде как судя по всему биток того.. вниз несётся. Ох как было бы здорово что бы наши жадные барыганы сели на жопу ..
Поставкам видеокарт в этом году прогнозируют рост на 10%
Kirilius83
18:55
Ключевое слово - "если". Если доплывет)))
Похищенные в США видеокарты EVGA всплыли во Вьетнаме
San Sanich
18:55
Куплю только новую, никаких карт с майнинг ферм. Копался я в этом некромусоре. Большинство майнеров типичные гуманитарии и потому нихрена не знают что такое конденсация, точка росы и почему в помещени...
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
Антонио Неназванный
18:54
А мне 42, работа, семья,дети и да я разок в неделю успеваю посидеть, зарубиться в катку-две. PS Квартира, машина есть, поездка на море минимум раз в год. Может Женя денег просто нет?!
Российские геймеры раскупили бюджетные видеокарты NVIDIA – остались GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
RangerXP
18:54
Антивирусы Norton 360 и Avira стали без спроса устанавливать на компьютер пользователя майнеры криптовалюты
Manager
18:53
Согласен, криптозима началась. К лету цены на новые карты должны упасть в два раза от текущих, а на б/у ещё больше. Но лучше их не брать, а подождать 4000 линейку от NVIDIA и 7000 серию от AMD. Остал...
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
Yilec
18:51
Если это правда, то существование жизни вне Земли практически неизбежно.
Вспышки сверхновых могли стать причиной возникновения жизни на Земле
Расул Халилов
18:51
Нет, в серверах такого не предусмотрено, все 60 большие
В сети появились изображения 16-ядерного процессора AMD EPYC Zen4 «Genoa»
Антонио Неназванный
18:50
Старость- НЕ радость)))
Российские геймеры раскупили бюджетные видеокарты NVIDIA – остались GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем