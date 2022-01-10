Всё как и было «предсказано». И релиз уже через две недели.

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В конце минувшего года студия Croteam «протизерила» некую «морозную» тему, явно относившуюся к Serious Sam. Уже тогда фанаты предположили, что судьба заведёт Крутого Сэма либо в Сибирь, либо в Арктику, и вот, сегодня разработчики официально подтвердили первую догадку сообщества, официально анонсировав самостоятельное дополнение Serious Sam Siberian Mayhem.

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Согласно описанию, Сэму «Крутому Сэму» Стоуну предстоит отправиться в Сибирь, чтобы поймать предателя — генерала Брэнда. Ожидайте новых могучих противников, новое оружие, включая автомат Калашникова, а также новых неигровых персонажей.

Если верить разработчикам, то Siberian Mayhem станет своеобразным новым взглядом на франшизу Serious Sam. Формально дополнение основано на базе Serious Sam 4, однако вследствие его самостоятельности владеть оригинальной «четвёркой», чтобы отправиться в Сибирь, вам не потребуется.

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Релиз уже через две недели — 25 января.