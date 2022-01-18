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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: Бобби Котик всё же покинет Activision Blizzard, но только после окончательного завершения сделки с Microsoft
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Продолжаем цикл материалов, порождённых взрывным известием о покупке холдинга Activision Blizzard компанией Microsoft. Несколько часов назад руководство холдинга сообщило, что его гендиректор Бобби Котик останется на своём посту, однако у журналистов The Wall Street Journal есть на этот счёт важнейшее дополнение.

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Как передают WSJ близкие к теме источники, Котик-то останется, но ненадолго: топ-менеджер покинет свой пост после окончательного вступления договора между сторонами в силу.

Стоит помнить, что подобные сделки на сумму в десятки миллиардов долларов за один день не оформляются: Microsoft и Activision Blizzard ещё предстоит решить массу юридических вопросов и пройти этап разбирательства с антимонопольной службой. Только если всё пройдёт гладко, сделка будет одобрена и сможет вступить в действие. По плану, формально Activision Blizzard перейдёт под контроль Microsoft до июня 2023 года.

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Бобби Котик руководит Activision, а впоследствии Activision Blizzard вот уже на протяжении тридцати одного года. Отношение к Котику у людей разнится: одни обвиняют его в планомерном «оказуаливании» игровой индустрии, другие же справедливо уточняют, что в плане менеджмента и зарабатывания денег для акционеров и инвесторов Котик — молодец. А это, собственно, и всё, что от него требуется.

#microsoft #activision blizzard
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