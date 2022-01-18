Но теперь и у царя есть царь.

Activision Blizzard вскоре станет частью подразделения Microsoft. Это не слух, не блеф, не фантазия, а реальность, в результате которой в судьбе Activision Blizzard всё может измениться. Всё, но не руководитель. В пояснительной публикации Activision Blizzard заявила, что Бобби Котик останется на посту главы компании несмотря на многочисленные просьбы и даже требования о сложении им своих полномочий, однако будет отвечать перед Филом Спенсером как перед главой подразделения Microsoft Gaming.

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Также Activision Blizzard уточнила, что пока что сделка формально не завершена: процесс должен подойти к концу в 2022/2023 финансовом году, то есть, в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. До тех пор в структуре и функционировании Activision Blizzard ничего не изменится.

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Activision Blizzard подтвердила информацию о том, что сумма сделки с Microsoft составляет $68,7 миллиарда: рэдмондцы выложат за каждую акцию холдинга по $95, то есть, значительно выше их стоимости до публикации данного громкого известия. Сейчас же акции Activision Blizzard закономерно пошли вверх и, скорее всего, пробьют отметку в $100 за единицу.