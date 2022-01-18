Сегодняшний вечер полностью отдан на откуп новостям о покупке компанией Microsoft холдинга Activision Blizzard за баснословные $68,7 млрд. Хотя в целом данное событие можно трактовать как сугубо положительное, всё-таки Microsoft очень внимательно следит за качеством своих проектов и предоставляет разработчикам столь необходимые им ресурсы, но некоторые владельцы консолей PlayStation стали переживать, что под новым руководством игры холдинга станут эксклюзивами PC и Xbox.
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Возможно, станут, но не сразу и не все. Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на близкий к Activision Blizzard источник, Microsoft планирует сделать игры холдинга эксклюзивными для Xbox и PC, но всё же сохранит распространение некоторых из них на консолях PlayStation. Что это за «некоторые» игры, естественно, не уточняется. Рискнём предположить, что в этот перечень входит как минимум серия Call of Duty, оставлять которую без PlayStation-контингента крайне недальновидно.
Формально сделка пока не завершена (произойти это должно в следующем финансовом году), и компании пока продолжают работать независимо друг от друга. Бобби Котик останется на своём посту.