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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Молния: Microsoft покупает Activision Blizzard
Сумма сделки астрономическая.
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В истории Activision Blizzard начинается новая жизнь, а игровое подразделение Microsoft с сегодняшнего дня официально крупнейший игрок на рынке: буквально только что компания сообщила о покупке всей Activision Blizzard. Официально сумма сделки не оглашается, но СМИ сообщают о том, что она составляет $68,7 млрд, что является абсолютным рекордом в игровой индустрии.

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Таким образом, в ближайшее время под контроль игрового крыла Microsoft перейдут следующие компании вместе со всеми их франшизами:

  • Activision Publishing;
  • Blizzard Entertainment;
  • Beenox;
  • Demonware;
  • Digital Legends;
  • High Moon Studios;
  • Infinity Ward;
  • King;
  • Major League Gaming;
  • Radical Entertainment;
  • Raven Software;
  • Sledgehammer Games;
  • Toys for Bob;
  • Treyarch.

Как видим, это значительно больше, чем предыдущее рекордное приобретение Microsoft в лице ZeniMax Media + Bethesda Softworks. Пока сделка официально не будет закрыта, компании продолжат работать независимо друг от друга. После завершения сделки руководство Activision Blizzard будет отвечать перед Филом Спенсером как перед главой Microsoft Gaming.

Кроме того, после завершения сделки Microsoft добавит игры Activision Blizzard в каталог Xbox/PC Game Pass.

Пока непонятно, сохранит ли Бобби Котик свою должность или же будет заменён. Обычно Microsoft разрешает своим свежеприобретённым компаниям оставлять прежнее руководство.

На протяжении последних полугода Activision Blizzard втянута в крупный скандал с домогательствами и притеснениями на рабочих местах, в результате которого стоимость акций компании значительно сократилась, а репутация оказалась подмоченной. Очевидно, Microsoft грамотно воспользовалась ситуацией.

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Что будет дальше — пока загадка. Надеемся, что под чутким руководством Фила Спенсера Activision Blizzard вновь зацветёт и запахнет, а обеспеченные Microsoft ресурсы позволят компании набирать лучших специалистов.

#microsoft #activision blizzard
25
Показать комментарии (25)

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Сейчас обсуждают

OgoGoLog
17:20
Сони сама уже на ПК лезит. Они ща Кодзиму купят, и порвут мелкомягких как тузик грелку.
Молния: Microsoft покупает Activision Blizzard
OgoGoLog
17:19
Главное чтобы с близардовских франшиз слезли, как с золотоносных гусей. И дали свободу как подконтрольным майкам бывшим инди-студиям.
Молния: Microsoft покупает Activision Blizzard
Inqizitor
17:18
Близзард в полном составе можно выгнать, бесполезные граждане.
Молния: Microsoft покупает Activision Blizzard
PaDonAK-74M
17:18
Это на замену GeForce G100, которая была в ОЕМ сборках HP, Compaq и т.д. а-ля домашний игровой с гордой наклейкой "выход HDMI"
NVIDIA GeForce GT 1030 оказалась на треть быстрее таинственной GeForce GT 1010
Иван Петров
17:18
Шишка-Оглы. Манить ты можешь в любых случаях и при любой возможности только очень красными труселями и только Димку kaka Пшонекса.
3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте
Inqizitor
17:18
Кстати, если купили, все игры активижен-близзард сделать нужно на коробку и ПК без плейстейшена, тогда будет юмор, сонибоям не в радость. Это, судя по всему, единственная причина покупки.
Молния: Microsoft покупает Activision Blizzard
Mr. Night
17:17
ради колды конечно же. Им не нужна дьябла
Молния: Microsoft покупает Activision Blizzard
Simon Crebbs
17:16
Согласен с автором. Если карта покупается не для майнинга, то финансовая целесообразность майнинга стремится к нулю. Это если даже не принимать во внимание расход ресурса видеокарты. И вообще, все эти...
3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте
Inqizitor
17:15
После оригинальной Дьяблы 2 ничего не было же у Активижен, почему Майкам они понадобились вообще? Создатель нормальной колды сейчас над батлфилдом работает, соответственно, его и нужно было брать на р...
Молния: Microsoft покупает Activision Blizzard
Mr. Night
17:14
в глазки долбишься? https://news.xbox.com/en-us/2022/01/18/welcoming-activision-blizzard-to-microsoft-gaming/
Молния: Microsoft покупает Activision Blizzard
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