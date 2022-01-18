Сумма сделки астрономическая.

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В истории Activision Blizzard начинается новая жизнь, а игровое подразделение Microsoft с сегодняшнего дня официально крупнейший игрок на рынке: буквально только что компания сообщила о покупке всей Activision Blizzard. Официально сумма сделки не оглашается, но СМИ сообщают о том, что она составляет $68,7 млрд, что является абсолютным рекордом в игровой индустрии.

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Таким образом, в ближайшее время под контроль игрового крыла Microsoft перейдут следующие компании вместе со всеми их франшизами:

Activision Publishing;

Blizzard Entertainment;

Beenox;

Demonware;

Digital Legends;

High Moon Studios;

Infinity Ward;

King;

Major League Gaming;

Radical Entertainment;

Raven Software;

Sledgehammer Games;

Toys for Bob;

Treyarch.

Как видим, это значительно больше, чем предыдущее рекордное приобретение Microsoft в лице ZeniMax Media + Bethesda Softworks. Пока сделка официально не будет закрыта, компании продолжат работать независимо друг от друга. После завершения сделки руководство Activision Blizzard будет отвечать перед Филом Спенсером как перед главой Microsoft Gaming.

Кроме того, после завершения сделки Microsoft добавит игры Activision Blizzard в каталог Xbox/PC Game Pass.

Пока непонятно, сохранит ли Бобби Котик свою должность или же будет заменён. Обычно Microsoft разрешает своим свежеприобретённым компаниям оставлять прежнее руководство.

На протяжении последних полугода Activision Blizzard втянута в крупный скандал с домогательствами и притеснениями на рабочих местах, в результате которого стоимость акций компании значительно сократилась, а репутация оказалась подмоченной. Очевидно, Microsoft грамотно воспользовалась ситуацией.

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Что будет дальше — пока загадка. Надеемся, что под чутким руководством Фила Спенсера Activision Blizzard вновь зацветёт и запахнет, а обеспеченные Microsoft ресурсы позволят компании набирать лучших специалистов.