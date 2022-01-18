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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Акции Activision Blizzard взлетели на фоне новости о переходе компании под крыло Microsoft
Ещё бы не взлетели.
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Буквально только что стало известно о крупнейшей сделке в истории игровой индустрии: гигантский холдинг Activision Blizzard переходит под контроль Microsoft, а сумма сделки составила баснословные $68,7 млрд. Естественно, данное известие не могло не отразиться на стоимости акций Activision Blizzard. За считанные минуты после появления новости акции холдинга взлетели в цене на 35 %: с $65 до $88 за штуку.

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За прошедшие полгода стоимость акций Activision Blizzard в результате скандала о притеснениях и домогательствах достигла минимума за последние несколько лет. Так что если вы предусмотрительно приобрели акции холдинга, то поздравляем вас с большой выгодой.

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Пока что сделка формально не завершена, но когда это случится, в распоряжении Microsoft окажутся франшизы StarCraft, Call of Duty, WarCraft, Overwatch, Diablo, Spyro, Guitar Hero, Hearthstone, Candy Crush и многие другие.

#microsoft #activision blizzard
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omoikane
17:09
ну для таких да ни в чем не повинных, а так в 43 на Курской дуге. Твоя бабка небось Гитлеру насасывала вот ты деда и защищаешь :D
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Abobus
17:08
Да хоть 40.
Процессорам и видеокартам в этом году предрекают подорожание до 20%
Galfordo
17:08
там думаю ролик часа на полтора будет)
Молния: Microsoft покупает Activision Blizzard
Шешенбек Тант-Оглы
17:07
Коврик самый конч за 150р блади, мышка тоже блади за 1000руб, клавиатура вообще помойка 0 руб. Кулер дешман на 4 медных трубки за 500р. Корпус духовка, непродуваемая за 2000р Нашел чем понтоваться зд...
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nazgulsh
17:07
ну пусть сами у себя тогда и покупают, реально располагаемые доходы падают не только у нас, но и во всем мире
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Abobus
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Да что уж там, ведь игры тоже нагружают видеокарту, не дай бог выйдет из строя. Вывод - положить на полочку и смахивать пыль
3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте
omoikane
17:03
твое? :D
Молния: Microsoft покупает Activision Blizzard
tr4nc3v1b3
17:03
Ждем коментария от двух белорусов
Молния: Microsoft покупает Activision Blizzard
warmuza
17:03
Это не их решение.
Молния: Microsoft покупает Activision Blizzard
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