Буквально только что стало известно о крупнейшей сделке в истории игровой индустрии: гигантский холдинг Activision Blizzard переходит под контроль Microsoft, а сумма сделки составила баснословные $68,7 млрд. Естественно, данное известие не могло не отразиться на стоимости акций Activision Blizzard. За считанные минуты после появления новости акции холдинга взлетели в цене на 35 %: с $65 до $88 за штуку.
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За прошедшие полгода стоимость акций Activision Blizzard в результате скандала о притеснениях и домогательствах достигла минимума за последние несколько лет. Так что если вы предусмотрительно приобрели акции холдинга, то поздравляем вас с большой выгодой.
Пока что сделка формально не завершена, но когда это случится, в распоряжении Microsoft окажутся франшизы StarCraft, Call of Duty, WarCraft, Overwatch, Diablo, Spyro, Guitar Hero, Hearthstone, Candy Crush и многие другие.