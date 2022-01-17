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Новости Software Игнатий Колыско
Viber и Likee вслед за Apple открыли свои кабинеты на сайте Роскомнадзора
Потому что надо.
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Социальная сеть для публикации коротких видео Likee и мессенджер Viber зарегистрировали свои личные кабинеты на сайте Роскомнадзора в рамках закона о «приземлении» иностранных IT-компаний. Соответствующая информация была обнародована ведомством в отчёте о деятельности иностранных лиц.

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По данным с сайта Роскомнадзора, обе компании пока не выполнили другие требования — о создании формы для отправки сообщений и об открытии представительства в России.

В минувшую пятницу, 14 января, в пресс-службе Likee появилась информация о том, что компания начала выполнять требования закона о «приземлении» и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в РФ. И в тот же день стало известно, что свой личный кабинет на сайте РКН зарегистрировала Apple.

Напомним, согласно закону, действующему с 1 января 2022 года, иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны открыть в России свои уполномоченные представительства. Помимо регистрации на сайте Роскомнадзора, они должны разместить на своём сайте форму обратной связи с пользователями или организациями из РФ и установить рекомендованный счётчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, которая будет признана нарушающей российское законодательство.

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Ещё в конце декабря Роскомнадзор напоминал, что Google, Apple, Meta, Twitter, Telegram, Discord, Spotify и другие крупные IT-компании должны открыть офисы в России до 1 января.

#apple #роскомнадзор #viber #likee
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