Того требует законодательство, но РКН готов ещё подождать.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Роскомнадзор готов рассмотреть возможность дать больше времени на подготовку к исполнению требований закона о «приземлении» иностранным digital-компаниям, которые ведут диалог с ведомством.

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Известно, что новые нормы, предусматривающие открытие в России «офисов, уполномоченных взаимодействовать с гражданами и органами власти», вступают в силу с 1 января. Но ни один зарубежный интернет-сервис до сих пор не зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскоманадзора и не завёл специальную форму для связи с российскими пользователями.

В список компаний, которые должны открыть офисы в России, входят в том числе Google, Apple, Meta, Twitter, Telegram, Discord и Spotify. Если digital-гигантам не удастся договориться с РКН, то в их отношении могут быть применены следующие санкции: запрет на рекламу в РФ или поисковую выдачу, ограничения в части платежей или вовсе полная блокировка на территории страны.

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В Роскомнадзоре уже дали понять, что замедление трафика или полная блокировка —меры самые крайние, к которым будут прибегать только в крайних случаях.