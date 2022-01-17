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Новости Software Михаил Андреев
СМИ: недавний перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 — не последний, игру могут отложить до 2023 года
Из-за проблем с производством.
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Недавно GSC Game World подтвердила ожидаемое, заявив, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет не 28 апреля, а 8 декабря. Озвученная разработчиками причина банальна и предсказуема: на доведение проекта до ума и полную реализацию его видения требуется дополнительное время, и лишние семь месяцев однозначно помогут студии сделать всё в лучшем виде.

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Естественно, игроки, наученные горьким опытом ещё с первым S.T.A.L.K.E.R., релиз которого откладывался столько раз, что проект вошёл в историю игровых мемов как «Ж.Д.А.Л.К.Е.Р.», восприняли данную информацию с большим скептицизмом: дескать, скорее всего, и 8 декабря игра не выйдет. И тут появился материал, невольно заставляющий отбросить мечты о релизе игры в конце года.

Как сообщают авторы популярного YouTube-канала XGTV со ссылкой на «надёжный источник», близкий к GSC Game World, в реальности S.T.A.L.K.E.R. 2 вполне могут отложить вовсе до следующего года. Как сообщает источник, у данного потенциального развития событий есть несколько веских причин.

Во-первых, как уточняет источник XGTV, окончательная концепция S.T.A.L.K.E.R. 2 сформировалась лишь около полутора лет назад, и только тогда студия приступила к сборке игровых элементов в единый проект. Во-вторых, масштаб S.T.A.L.K.E.R. 2 вынудил студию расширить коллектив, вот только набирали в штат в основном новичков в индустрии, которых после выполнения поставленной задачи отправляли восвояси. Что происходит с игрой, если над ней работают новички, можно, пожалуй, не объяснять.

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Главной же причиной, как заявляет информатор, стал перевод игры на движок Unreal Engine 5: новые материалы ещё не успели подготовить, а перевод старых элементов на новую «базу» сопряжён с большими техническими трудностями. В общем, как заключают авторы материала, ожидание декабрьского релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 с высочайшей долей вероятности может стать для игроков большим разочарованием.

#gsc game world #s.t.a.kl.k.e.r. 2 #s..t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
4
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