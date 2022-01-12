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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидаемо отложили до декабря этого года
И опять слухи оказались правдивыми, и опять причина банальная.
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Слухи и утечки твердили об этом уже на протяжении как минимум месяца, и вот, сегодня GSC Game World официально объявила о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl не выйдет 28 апреля. Теперь официально объявленная дата релиза — 8 декабря 2022 года.

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По словам разработчиков, дополнительные семь месяцев необходимы студии, чтобы в полной мере реализовать видение игры и довести её до нужного состояния. Поскольку S.T.A.L.K.E.R. 2 — самый крупный проект в истории GSC Game World, то и объём работ по тестированию у него соответствующий.

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Стала ли сегодняшняя новость неожиданной? Абсолютно нет. Наоборот: учитывая полное отсутствие свежих новостей об игре и записей игрового процесса, было странно ожидать иного развития событий.

#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
22
Показать комментарии (22)

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Сейчас обсуждают

sales
18:31
а что - кто-то сомневался? пусть хоть вообще не выпускают
S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидаемо отложили до декабря этого года
ev_rus
18:30
с рекомендуемой картой 4060 12Гб.
S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидаемо отложили до декабря этого года
Твоя мамка
18:30
Так ждуны будут ждать. Они будут кричать что покупал и 2060с за 20к на озоне и пока 4060 не будет стоить 20к (это примерно 2030 год) то они ничего не купят
S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидаемо отложили до декабря этого года
Valeratal
18:29
Держат стиль!
S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидаемо отложили до декабря этого года
iksovreli
18:29
https://www.youtube.com/watch?v=UwahG1s4dqI
Проект по созданию робота-сиделки Корнеллского университета получил грант в 1,5 миллиона долларов
MuCephei88
18:29
Алиэкспресс дезигн
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Алексей Владимирович
18:28
Даже если предположить криптозиму (хотя её не будет) большинство майнеров продолжат дальше майнить как и делают полгода. Аккумулируют эфир на кошельках не снимают. Поэтому коррекции, просадки и прочее...
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
ev_rus
18:28
Печаль и позорище.
S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидаемо отложили до декабря этого года
MuCephei88
18:27
Сомнительная причина. Думается, они там не больше экспертов с оверов знают, когда цены в норму придут и придут ли вообще.
S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидаемо отложили до декабря этого года
RangerXP
18:27
И что, это помогло выпустить идеальный продукт?
S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидаемо отложили до декабря этого года
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