Слухи и утечки твердили об этом уже на протяжении как минимум месяца, и вот, сегодня GSC Game World официально объявила о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl не выйдет 28 апреля. Теперь официально объявленная дата релиза — 8 декабря 2022 года.
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По словам разработчиков, дополнительные семь месяцев необходимы студии, чтобы в полной мере реализовать видение игры и довести её до нужного состояния. Поскольку S.T.A.L.K.E.R. 2 — самый крупный проект в истории GSC Game World, то и объём работ по тестированию у него соответствующий.
January 12, 2022
Стала ли сегодняшняя новость неожиданной? Абсолютно нет. Наоборот: учитывая полное отсутствие свежих новостей об игре и записей игрового процесса, было странно ожидать иного развития событий.