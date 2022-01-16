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В декабре в рамках The Game Awards 2021 состоялся анонс стратегии Dune Spice Wars — одного из нескольких находящихся в производстве проектов по культовой вселенной «Дюны». Информация на момент релиза была представлена только самая базовая — жанр, ключевые особенности геймплея и релиз в раннем доступе в этом году.

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Теперь же настала пора внести больше ясности в грядущий проект, поэтому разработчики из Funcom опубликовали на официальной Steam-странице Dune Spice Wars материал с ответами на самые популярные вопросы об игре от сообщества.

Итак, Funcom напомнила, что перед нами стратегия в реальном времени с элементами глобальной (4X) стратегии. Под данным гибридом Funcom подразумевает более медленный игровой процесс по сравнению с классическими RTS, и значительное влияние таких элементов геймплея, как исследование, контроль территории, экономическое развитие, политика, шпионаж.

Привычного строительства и обустройства базы, свойственного любой RTS, в Dune Spice Wars, однако, нет: вместо этого вы будете крайне условно «добавлять» постройки в свою базу, которые будут отображаться в интерфейсе соответствующим образом. По словам разработчиков, причина — в значительно большем масштабе Dune Spice Wars в сравнении с классическими стратегиями в реальном времени.

Dune Spice Wars, безусловно, создаётся под влиянием предыдущих игр вселенной, в особенности Dune и Dune 2, однако разработчики неустанно отмечают, что их проект уникален в своём роде и демонстрирует новый взгляд на борьбу за контроль над Арракисом. На старте продаж вам будут доступны четыре фракции, у каждой из которых уникальный игровой процесс.

Заявлена процедурная генерация полей боя: карты будут отличаться размерами, силой ветра, активностью дюнных червей и многими другими параметрами. Глубокие пустыни в Dune Spice Wars будут играть роль природного барьера наподобие океана в других играх жанра. По крайней мере, до тех пор, пока вы не разработаете технологии, позволяющие дольше выживать в пустыне или же безопасно преодолевать её.

Разработчики объяснили, почему избрали для Dune Spice Wars «мультяшный» стиль. Дело, естественно, в сеттинге: непросто создать пустынное игровое окружение, глядя на которое по несколько часов оно не начнёт в вашем восприятии сливаться в одну большую массу красок. Именно частично «мультяшный» стиль и помог обеспечить игре вариативность в плане дизайна окружений.

Что касается непосредственно производства игры, то первоначально она, как уже известно из анонсирующего материала, появится по программе раннего доступа, с которым у отвечающей за Dune Spice Wars студии Funcom, если можно так выразиться, сложились хорошие отношения. На старте ранних продаж в Dune Spice Wars будет представлен только режим одиночных сражений: мультиплеер и полноценная кампания появятся в игре только на более поздних стадиях разработки.

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Планов на DLC пока нет, равно как и планов по поддержке пользовательских модификаций. Ранний релиз — в этом году.