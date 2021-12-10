Нам уже давно известно, что по культовой «Дюне» готовятся сразу несколько игровых проектов. Первый из них был официально анонсирован сегодня — встречаем, Dune Spice Wars.
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С точки зрения жанра Dune Spice Wars заявлена как стратегия в реальном времени с элементами глобальной (4X) стратегии. Обещают несколько игровых фракций и асимметричный игровой процесс. Видимо, имеются в виду глобальные различия в геймплее этих фракций — вроде рас в StarCraft и цивилизаций в той же новенькой Age of Empires IV.
Ранний доступ к Dune Spice Wars стартует в следующем году, пока без конкретики.