Кооперативный шутер Deep Rock Galactic, посвящённый трудолюбивым гномам-шахтёрам, в ноябре минувшего года привлёк внимание трёх миллионов человек. Учитывая, что проект был эксклюзивом PC и Xbox, результат трудно назвать впечатляющим. Теперь же ситуация исправилась, и благодарить за это разработчикам Deep Rock Galactic следует выпуск своего проекта на консолях PlayStation: если в ноябре аудитория игры составляла три миллиона человек, то к сегодняшнему дню она уже достигла десяти миллионов.
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Важно понимать одну вещь: Deep Rock Galactic не просто заглянула на PlayStation, но также стала доступна по подписке PlayStation Plus, которая и обеспечила гномам-трудягам трёхкратное увеличение своей пользовательской базы.
Хотелось бы верить, что увеличение пользовательской базы вдохновит разработчиков Deep Rock Galactic на более оперативное внедрение в игру нового контента: с момента релиза в середине мая 2020 года многие уже успели полностью изучить всю игру и жаждут новых приключений.
В настоящее время Deep Rock Galactic довольствуется 97-процентным пользовательским рейтингом в Steam, что говорит само за себя.