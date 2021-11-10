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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Шутер с гномами Deep Rock Galactic разошёлся трёхмиллионным тиражом
На это проекту потребовалось три с половиной года.
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Разработчики из студии Ghost Ship Games, получившие известность послу выпуска довольно забавного лутер-щутера Deep Rock Galactic про воинственных и сильных гномов, сообщили о том, что их обласканное критиками и простыми игроками творение разошлось тиражом в три миллиона экземпляров. На достижение данного результата Deep Rock Galactic потребовалось более трёх с половиной лет — игра вышла в раннем доступе в начале 2018-го, а до финального релиза добралась в середине мая 2020-го.

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При этом важно помнить, что Deep Rock Galactic неоднократно участвовала в выходных бесплатного доступа, а также распространяется по подписке Xbox Game Pass. Если посчитать всех бесплатных и «подписных» пользователей, то в общей сложности количество сыгравших в Deep Rock Galactic превысит четыре миллиона человек.

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Чтобы отметить данное событие, Ghost Ship Games совместно с издательством Coffee Stain Publishing отправили Deep Rock Galactic на мини-распродажу со скидкой в 50 %, которая продлится до 15 ноября. Таким образом, до указанного дня проект можно приобрести всего за 399 рублей.

#deep rock galactic
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REY_B_
18:30
Кремний сдох. Большего из него не выжать. Гнать производительность на ядро, за счёт совершенствования этих ядер, не даёт почти ничего. Сейчас заметный рост может быть только в "штуках". В количестве ...
Ryzen 5600X не уступает Core i5-12600K в киберспортивных дисциплинах – Techtesters
sanek8
18:25
в точку
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Кеша
18:25
Так смотри какой жор у 12600к 125вт в 2 раза больше чем у 5600х где всего 65вт. даже 5950х ест всего 105вт. Все ястно и понятно.
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Aztartez
18:23
Вот даже пруф тебе, 4460 поддерживается с версии Биоса P2.50
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Кушайте
18:23
Извините , но Линейка мертва от дня когда уволил Шведов и Поляков с Украинцами из НСи Софт , последняя тру Линейка это ц4-ц5 . Дальше пошло изнасилование трупа .
Тим Кук предложил пользователям iOS перейти на Android, если они не согласны с требованиями Apple
REY_B_
18:21
Если АМД перепрошить на больший буст, или Интел на меньший, то производительность и потребление у них будут примерно одинаковыми. Эти +1-5% здорово жрут. А на фризы не влияют никак.
Ryzen 5600X не уступает Core i5-12600K в киберспортивных дисциплинах – Techtesters
Сергей Vorvort
18:21
5600Х успешно противостоит уже трём поколениям процессоров Интел - позор Интел и всем её фанам!
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Кушайте
18:19
Я подозревал давно , то-то мне так мерзко было смотреть на их поделки , потому покупал Самсунги , Сяоми , Сони но не Эпл .
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Aztartez
18:18
Дружище, я говорю, что столкнулся с данной ситуацией и всё))
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ffe
18:17
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