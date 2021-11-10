Разработчики из студии Ghost Ship Games, получившие известность послу выпуска довольно забавного лутер-щутера Deep Rock Galactic про воинственных и сильных гномов, сообщили о том, что их обласканное критиками и простыми игроками творение разошлось тиражом в три миллиона экземпляров. На достижение данного результата Deep Rock Galactic потребовалось более трёх с половиной лет — игра вышла в раннем доступе в начале 2018-го, а до финального релиза добралась в середине мая 2020-го.
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При этом важно помнить, что Deep Rock Galactic неоднократно участвовала в выходных бесплатного доступа, а также распространяется по подписке Xbox Game Pass. Если посчитать всех бесплатных и «подписных» пользователей, то в общей сложности количество сыгравших в Deep Rock Galactic превысит четыре миллиона человек.
Чтобы отметить данное событие, Ghost Ship Games совместно с издательством Coffee Stain Publishing отправили Deep Rock Galactic на мини-распродажу со скидкой в 50 %, которая продлится до 15 ноября. Таким образом, до указанного дня проект можно приобрести всего за 399 рублей.