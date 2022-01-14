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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
PC-версия God of War уже доступна для прохождения
Пользовательские оценки появятся когда-нибудь потом.
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Как и было обещано, сегодня вечером, буквально пару минут назад, состоялся релиз PC-версии God of War (2018). Таким образом, все желающие приобщиться к истории Кратоса и его сына Атрея из числа PC-бояр, добровольно отказавшихся от владения игровыми консолями, наконец-то получили такую возможность.

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Напомним, что критики и журналисты высоко оценили PC-версию God of War, отметив великолепную оптимизацию и качественное управление с клавиатуры и мыши. Теперь осталось дождаться первых пользовательских оценок в Steam, чтобы узнать, не обманули ли нас обозреватели. Такое нечасто, но всё же бывает.

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Отметим также, что сейчас Sony Santa Monica трудится над God of War Ragnarok, релиз которой должен состояться в этом году. Доберётся ли данный проект до PC, разработчики пока ответить не готовы, заявляя лишь, что это зависит от решения Sony.

#god of war
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