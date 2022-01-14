Реальная причина абсолютно банальна.

На днях студия GSC Game World объявила о переносе релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 с двадцать восьмого апреля на восьмое декабря. Сюрпризом данное известие ни для кого не стало — всё-таки мы до сих пор не видели ни геймплея, ни подробностей сюжета, ни чего бы то ни было ещё важного. Тем не менее, на фоне скандала с NFT, от которых компании впоследствии под давлением сообщества пришлось отказаться, игроки предположили, что именно в данном аспекте и кроется причина отложенного выхода игры.

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Слухи и сплетни имеют свойство находить тех, кто им свято верит, поэтому их необходимо периодически опровергать во избежание нарастания снежного кома проблем. Вот представитель GSC Game World и заявил, что NFT и позиция студии по ним никак не связаны с переносом выхода S.T.A.L.K.E.R. 2.

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Реальная причина — простое понимание того, что проект не удастся завершить к ранее обозначенной дате, в результате чего перенос релиза стал единственным верным решением в сложившейся ситуации. По словам разработчика, процесс производства игры как раз идёт в хорошем темпе, так что волноваться не стоит.