По случаю совсем уж скорого релиза экшена God of War (2018) на ПК разработчики выпустили ещё один трейлер, посвящённый поддержке проектом ультрашироких мониторов.
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«Путешествуйте по скандинавскому миру и наслаждайтесь невероятными видами на панорамном изображении. Поддержка мониторов формата 21:9 создаёт эффект просмотра в кинотеатре и переносит в мир God of War» — гласит официальное описание к видео.
Технический продюсер портированной версии экшена Мэтт Довалд рассказал, что разработчики не просто «подогнали» картинку под ультраширокие экраны, но также адаптировали интерфейс и угол обзора.
Напомним, вчера спало эмбарго на публикацию рецензий на ПК-версию God of War (2018). Критики остались в восторге от увиденного, организовав проекту 93 % рейтинга на агрегаторе рецензий Metacritic (на основании 43 рецензий). Официально проект выходит завтра, 14 января.