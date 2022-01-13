Есть 21:9?

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По случаю совсем уж скорого релиза экшена God of War (2018) на ПК разработчики выпустили ещё один трейлер, посвящённый поддержке проектом ультрашироких мониторов.

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«Путешествуйте по скандинавскому миру и наслаждайтесь невероятными видами на панорамном изображении. Поддержка мониторов формата 21:9 создаёт эффект просмотра в кинотеатре и переносит в мир God of War» — гласит официальное описание к видео.

Технический продюсер портированной версии экшена Мэтт Довалд рассказал, что разработчики не просто «подогнали» картинку под ультраширокие экраны, но также адаптировали интерфейс и угол обзора.

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Напомним, вчера спало эмбарго на публикацию рецензий на ПК-версию God of War (2018). Критики остались в восторге от увиденного, организовав проекту 93 % рейтинга на агрегаторе рецензий Metacritic (на основании 43 рецензий). Официально проект выходит завтра, 14 января.