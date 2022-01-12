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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Первые оценки PC-версии God of War (2018): отличная оптимизация и грамотное управление
Такими должны быть порты. А правда это или нет, узнаем в пятницу.
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Сегодня Sony сняла эмбарго с публикации рецензий на PC-версию God of War (2018), благодаря чему стало известно, что Sony со знанием дела подходит к выпуску своих знаменитых проектов на новых для них платформах. По статистике Metacritic, практически все издания выставили PC-версии God of War высшие баллы: на момент написания данной заметки средний Metascore составлял 93 балла из 100 возможных.

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И на то есть несколько причин. Во-первых, перед нами одна из лучших игр современности, которую раньше могли опробовать только последователи культа PlayStation. Во-вторых, создатели игры провели огромную, кропотливую и качественную работу по оптимизации проекта: у рецензентов не возникло никаких нареканий в плане производительности и стабильности. Ну и в-третьих, управление полностью соответствует PC-игре: пользоваться клавиатурой и мышью удобно, так что искать где-либо контроллер, чтобы потом подключать его к компьютеру из-за неработающего «базового» управления, как это нередко бывает в других портированных играх, не придётся.

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Релиз — 14 января, а пару часов назад началась предварительная загрузка для предзаказчиков.

#god of war
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Очко_майнера
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Почему я больше никогда не куплю AMD
omoikane
21:30
нет, асеты какие нибудь есть возможно в магазине Эпиков это да, но в нормальных проектах все это делается самими разработчиками. А на асетах обычно треш всякий в стиме по 5 рублей.
S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидаемо отложили до декабря этого года
Savangard
21:29
Скоро будет новая жгучая темка
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Keks789
21:29
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omoikane
21:28
УЕ5 вообще никак не говорит о графике если что, можно сделать хоть старомодный плаформер на этом движке. Вы видно не понимаете что это такое:D
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daring
21:28
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omoikane
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S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидаемо отложили до декабря этого года
jura12
21:26
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