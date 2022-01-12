Такими должны быть порты. А правда это или нет, узнаем в пятницу.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Сегодня Sony сняла эмбарго с публикации рецензий на PC-версию God of War (2018), благодаря чему стало известно, что Sony со знанием дела подходит к выпуску своих знаменитых проектов на новых для них платформах. По статистике Metacritic, практически все издания выставили PC-версии God of War высшие баллы: на момент написания данной заметки средний Metascore составлял 93 балла из 100 возможных.

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И на то есть несколько причин. Во-первых, перед нами одна из лучших игр современности, которую раньше могли опробовать только последователи культа PlayStation. Во-вторых, создатели игры провели огромную, кропотливую и качественную работу по оптимизации проекта: у рецензентов не возникло никаких нареканий в плане производительности и стабильности. Ну и в-третьих, управление полностью соответствует PC-игре: пользоваться клавиатурой и мышью удобно, так что искать где-либо контроллер, чтобы потом подключать его к компьютеру из-за неработающего «базового» управления, как это нередко бывает в других портированных играх, не придётся.

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Релиз — 14 января, а пару часов назад началась предварительная загрузка для предзаказчиков.