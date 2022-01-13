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Новости Software Игнатий Колыско
Продюсер Metal Gear Rising и отменённой Scalebound стал исполнительным директором PlatinumGames
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Японская студия PlatinumGames объявила о назначении на пост исполнительного директора господина Ацуси Инаба — он также останется главой PlatinumGames. Инаба ранее был продюсером экшенов Metal Gear Rising и NieR: Automata.

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Важно понимать, что за свой творческий путь Ацуси Инаба успел спродюсировать все крупные игры студии. Среди них есть, не только две вышеупомянутые, но также Vanquish, Astral Chain, серии игр Bayonetta и даже отменённая Scalebound.

Господин Инаба также в ответе за разработку над анонсированной ранее Project G.G. До начала плотного сотрудничества с PlatinumGames именитый девелопер успел поработать над God Hand и Okami.

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Напомним, ближайшим крупным релизом PlatinumGames следует считать Babylon’s Fall — кооперативный фэнтезийный экшен. Его релиз запланирован на 3 марта (ПК и PlayStation).

#platinumgames #scalebound #metal gear rising
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