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Новости Software Игнатий Колыско
Условно-бесплатный шутер Valorant обновился до версии 4.0: новый сезон, новый герой и многое другое
Развивается, получается.
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У нас на очереди набор новой информации по условно-бесплатному шутеру Valorant от студии Riot Games. Сегодня, 12 января, там стартовал четвёртый эпизод, получивший название «Разделение». Игрокам должен быть интересен тот факт, что в первом акте эпизода появится новый агент — филлипинская девушка Неон (Neon), о которой мы рассказывали в прошлой заметке.

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Неон — героиня, предпочитающая выяснять отношения с врагами во время молниеносных дуэлей. Она умеет бросать энергетические снаряды с оглушением, быстро бегать и выдавать два энергетических барьера, блокирующих обзор и наносящих урон проходящим через них врагам. Ещё одна интересная способность Неон — преобразование энергии в смертоносный электрический луч высокой точности. Время действия этого умения продлевается после каждого убийства.

Со стартом четвёртого эпизода в Valorant также появился новый боевой пропуск с наградами, покупка премиум-варианта пропуска означает сулит получение уникального облика для героя, брелка для оружия и прочих бонусов.

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Разработчики напомнили, что ранги в рейтинге были сброшены, для игры в ранговом режиме необходим 20-й уровень аккаунта. Полное описание патча версии 4.0 можно найти на официальном сайте проекта.

#riot games #valorant
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