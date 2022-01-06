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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Быстрая и маневренная Неон — новый агент шутера Valorant
А ещё она умеет стрелять молниями!
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Компания Riot Games раскрыла информацию по следующему агенту сетевого шутера Valorant. Ею оказалась Неон — девушка с яркими синими волосами, умеющая стрелять молниями из пальцев и не только. Наша героиня родилась в Маниле, столице Филиппин, умеет быстро бегать и уходить в красивые подкаты.

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Неон может понравиться тем игрокам, которые ценят в шутерах скорость и маневренность. Агент умеет бегать быстрее основной массы героев, но во время бега стрелять из оружия она не способна. Неон эффективнее расправляется с врагами на ближней дистанции, активируя в нужные момент стены дыма и используя оглушающие гранаты.

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Агент Неон должна будет появиться в Valorant в самое ближайшее время. Поближе познакомиться с героиней можно с помощью свежего трейлера.

#riot games #valorant
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