Вот, что халява животворящая делает.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Вчера вечером PUBG, с недавних пор официально носящая избыточный подзаголовок Battlegrounds, глядя на конкурентов в своём жанре, последовала их примеру и перешла на условно-бесплатную модель распространения. Как и следовало ожидать, данное решение спровоцировало взрывной рост «онлайна» проекта: в частности, сегодня пиковое число одновременно присутствующих в игре пользователей достигло почти 669 тысяч человек, что является лучшим показателем с конца 2019 года.

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Впрочем, важно помнить, что абсолютный рекорд «онлайна» в PUBG был установлен ещё четыре года назад: тогда в игре одновременно присутствовали, вы только вдумайтесь, 3 257 248 (три миллиона двести пятьдесят семь тысяч двести сорок восемь) человек.

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Удастся ли переехавшей на f2p-модель PUBG хотя бы приблизиться к рекорду себя же, но в куда менее привлекательном «премиальном» формате, поживём-увидим. Вероятность, учитывая наличие куда более популярных конкурентов, крайне невысока.