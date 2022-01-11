То есть, на ту, по которой и должна была распространяться с самого начала.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Современные успешные королевские битвы имеют в своём основании одну общую важную деталь — все они распространяются по условно-бесплатной модели, чем автоматически многократно расширяют свою потенциальную и реальную пользовательские базы. На фоне Call of Duty Warzone и Apex Legends бывший мастодонт жанра в лице PUBG со своей «премиальной» моделью пребывает в объективно проигрышном положении, и в декабре разработчики проекта это осознали, объявив о том, что через месяц и PUBG тоже станет бесплатной.

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И вот, месяц прошёл: PUBG, которая с некоторых пор имеет откровенно тавтологический подзаголовок Battlegrounds, доступна всем желающим без необходимости платить за доступ. Рискнём предположить, что в ближайшее время нам стоит ждать новостей о рекордном «онлайне» проекта; хотя это, в общем-то, не обязательно, учитывая, как давно и далеко по всем параметрам от него оторвались конкуренты.

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У давних фанатов PUBG, впрочем, возникают обоснованные опасения по поводу возможного кратного увеличения числа читеров в игре. Впрочем, это риск и жертва, на которую разработчики из Krafton готовы пойти.