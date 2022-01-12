Тут, как бы, всю игру тогда надо переставать поддерживать.

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Battlefield 2042 — общепризнанный провал: «онлайн» для проекта такого масштаба смехотворный, и распределён он по игровым режимам крайне неоднородно. Так, по словам инсайдера Тома Хендерсона, режим Hazard Zone, представляющий собой что-то вроде королевской битвы с элементами Escape from Tarkov, стремительно растерял и без того небольшую аудиторию, в результате чего его статистику перестали упоминать во внутреннем общении руководства и рядовых сотрудников DICE.

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По мнению Хендерсона, вполне вероятно, что DICE свернёт поддержку данного режима за её ненадобностью, дабы высвободить ресурсы на восстановление того, что ещё можно восстановить.

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There's that few players in Hazard Zone that they didn't even bother to report statistics internally on it after Thanksgiving (Day 7 after worldwide launch).



So yeah, Hazard Zone is an unsurprising bust and I wouldn't expect support on it. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 10, 2022

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Впрочем, время идёт, а статистические показатели у Battlefield 2042 только ухудшаются, а девелоперы тем временем почему-то позволяли себе отдыхать на рождественских праздниках, хотя должны бросить всё и максимально быстро спасать свой проект. Как бы то ни было, праздники закончились, и DICE вернулась к работе. Надеемся, что с новыми силами разработчики доведут Battlefield 2042 до требуемого состояния раньше, чем из игры уйдёт последний пользователь.