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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Игроки крайне недовольны пассивностью разработчиков Battlefield 2042 в праздничный период
Разработчики хотят отдыхать. Игроки справедливо считают, что отдых надо сначала заслужить. А заслуг нет.
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Battlefield 2042, а именно её тотальному фиаско, в будущем ещё уделят лекцию на игроразрабатывательном факультете какого-нибудь передового вуза, а пока разработчикам остаётся только усердно работать, чтобы хотя бы привести в порядок игру до тех пор, пока из неё не сбежала оставшаяся горстка игроков. Но разработчики решили отдохнуть, чем закономерно обрекли себя на народный гнев.

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В частности, игроки, общающиеся на сабреддите серии, считают, что DICE крайне неактивно работает над приведением Battlefield 2042 в порядок. На днях руководитель EA по глобальным коммуникациям Энди Макнамара прокомментировал недовольство игроков, заявив, что, мол, имейте совесть, людям надо отдохнуть, а выдвигаемые требования слишком жёсткие — их невозможно реализовать в столь сжатые сроки. Теперь, как уточнил Макнамара, период отпусков закончился, и разработчики с новыми силами вернулись за работу.

Что последовало дальше, можно охарактеризовать как бурю негодования: игроки в крайне резком тоне стали призывать разработчиков побыстрее возвращаться к работе, поскольку выпущенный ими продукт имеет столь низкое качество, что отдыха они просто не заслужили. И это мы ещё опустили обсценную лексику и прочие, не побоимся этого слова, радикальные заявления.

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Впоследствии Макнамара удалил свой вызвавший бурю народного гнева твит, заявив, что недостаточно ясно донёс свою мысль. Вообще, лучше всех свои мысли в данном случае доносят игроки: они просто хотят работающий проект. Впрочем, доносят они их в настолько нецензурной и «токсичной» форме, что модерация Reddit даже пригрозила временным закрытием сабреддита Battlefield 2042, если пользователи не умерят свой пыл.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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