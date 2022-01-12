Впрочем, разработчики ничего и не обещали.

На декабрьской The Game Awards прозвучал очень важный для любителей серии Warhammer 40,000 анонс: в разработке находится сиквел весьма популярной для своего времени Space Marine, в рамках которой нам в роли капитана Тита предстоит освободить галактику от власти тиранидов. Хотя формально разработчики сиквела из студии Saber Interactive вместе с издательством Focus Entertainment не оглашали никаких сроков релиза, игроки предположили, что 2022-й год — вполне реалистичный сценарий.

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Представители студии и издательства, впрочем, это мнение явно не разделяют: в отчёте отвечающей за франшизу Warhammer компании Games Workshop для инвесторов Space Marine 2 не упоминается как проект 2022 года. В отчёте представлены Warhammer 40,000 Darktide и даже Warhammer 40,000 Lost Crusade, но Space Marine II — нет.

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Отсутствие упоминаний игры может служить в качестве прямого подтверждения того, что выпускать её в наступившем году авторы не собираются. Впрочем, вряд ли это можно назвать неожиданностью: нам никто ничего не обещал, а учитывая, что анонс Space Marine 2 сопровождался лишь CGI-видеороликом, то есть, по существу разработчикам показать было нечего, то разработка находится на весьма ранних стадиях. Со всеми вытекающими из этого последствиями.