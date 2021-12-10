Десять лет продолжение ждали.

Много во вселенной Warhammer 40,000 различных игр, но реально достойных из них всё же достаточно мало. Среди этих немногих — Space Marine, у которой сегодня официально появилось продолжение. Встречаем, анонсирующий трейлер Warhammer 40,000 Space Marine 2.

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Играть будем за капитана Тита и освобождать Галактику от господства тиранидов. Подробностей пока нет, но известно, что Space Marine 2 создаётся исключительно для платформ текущего поколения (PC, PlayStation 5 и Xbox Series), за её производство отвечает Saber Interactive, а издателем выступит Focus Entertainment (ранее Focus Home Interactive).

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Когда проект выйдет, также не сообщается. Впрочем, учитывая, что нас предупреждали о том, что на The Game Awards 2021 в массе своей покажут игры, далёкие от релиза, удивляться этому не приходится.