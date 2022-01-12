А по существу касательно игры что-нибудь когда-нибудь будет?

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На днях представители студии Techland развеселили игровое сообщество, заявив о том, что полное-преполное прохождение зомби-боевика Dying Light 2 займёт у игроков пятьсот часов. В данный показатель разработчики уложили прохождение всех миссий, сбор всех коллекционных предметов, раскрытие всех вариантов развития сюжета и использование всех диалоговых опций. Проще говоря, чтобы всё это сделать, нужно пройти игру несколько раз.

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Авторы Shadow Warrior 3, которые по какой-то слабо понятной причине придерживаются слишком хорошего мнения о своём продукте, о котором делятся подробностями только по праздникам, решили пошутить, заявив, что на прохождение их творения 60 раз потребуется пятьсот часов.

Shadow Warrior 3 will take 500 hours to complete 60 times. pic.twitter.com/LmVc6og82e — Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) January 11, 2022

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Нетрудно подсчитать, что однократное прохождение Shadow Warrior 3 разработчики оценивают примерно в 8,3 часа, что для проекта в данной категории вполне приемлемо. Релиз Shadow Warrior 3 должен состояться когда-нибудь в этом году. Dying Light 2 же выйдет четвёртого февраля.