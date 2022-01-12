Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Shadow Warrior 3 пошутили над создателями Dying Light 2, заявив, что на прохождение их игры 60 раз уйдёт 500 часов
А по существу касательно игры что-нибудь когда-нибудь будет?
анонсы и реклама
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

На днях представители студии Techland развеселили игровое сообщество, заявив о том, что полное-преполное прохождение зомби-боевика Dying Light 2 займёт у игроков пятьсот часов. В данный показатель разработчики уложили прохождение всех миссий, сбор всех коллекционных предметов, раскрытие всех вариантов развития сюжета и использование всех диалоговых опций. Проще говоря, чтобы всё это сделать, нужно пройти игру несколько раз.

реклама

Авторы Shadow Warrior 3, которые по какой-то слабо понятной причине придерживаются слишком хорошего мнения о своём продукте, о котором делятся подробностями только по праздникам, решили пошутить, заявив, что на прохождение их творения 60 раз потребуется пятьсот часов.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Нетрудно подсчитать, что однократное прохождение Shadow Warrior 3 разработчики оценивают примерно в 8,3 часа, что для проекта в данной категории вполне приемлемо. Релиз Shadow Warrior 3 должен состояться когда-нибудь в этом году. Dying Light 2 же выйдет четвёртого февраля.

#dying light 2 #shadow warrior 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Полное прохождение Dying Light 2 займёт не меньше пятисот часов
Древо навыков главного героя — в свежем трейлере Dying Light 2
Авторы Dying Light 2 уточнили, что подразумевают под 500-часовым прохождением игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Кот в мешке или сказ о том, как я собрал ПК с Авито - снова AMD
113
RTX 3050 – действительно народная карта, а RTX 3090 Ti – нишевый продукт: краткая аналитика CES 2022
60
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
77
Нарушают ли тяговые лучи законы физики. Это зависит от обстоятельств.
26
Причины, которые заставляют сомневаться в надежности HDD с гелием в гермоблоке вместо воздуха
64
Какие файлы и настройки стоит сохранить перед переустановкой Windows 10 и Windows 11
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690M-Plus D4
63
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
5
7 полезных советов покупателю техники и электроники
28
Мои впечатления от игры Mafia Definitive Edition. Часть вторая
2

Сейчас обсуждают

VictoR_VK
13:20
Одно и тоже по мильярд раз поебонину пишет Олег этот. Без видео и без кринов реальные давно не зачет.
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
Dr Ficus
13:19
мнение человека, не видевшего в глаза пс4 и пс5... Ваше высказывание очень важно для нас 😂
Sony попытается утолить голод любителей консолей при помощи PlayStation 4
Твоя мамка
13:14
Ну и да, про вальхаллу я уточню, только из-за того что она оптимизирована под аэмдэ в этой игре хоть что-то можно принять за качество, говорят даже на уровне 3070, но по факту в игре не нативнве 4к и ...
Sony попытается утолить голод любителей консолей при помощи PlayStation 4
Savangard
13:14
А здесь самое большое гнездо
NVIDIA пояснила, где чаще всего гнездятся ждуны
terenty79
13:12
да отличная, когда не играешь на ней. но увы, одну уже продал, не держит она гуглевый av1, и транскодера на ней нет, в рабочих программах все софтово только крутится. и в моей версии нет дисплей порта...
Ютубер запустил Witcher 3 в 8К c сотней графических модов и рейтрейсингом- Nextgen-графика уже здесь
Сергей Габриель
13:09
Ясно, видюхи подорожают на 30%))))
В этом году выручка NVIDIA может вырасти на 30%
Евгений Скворцов
13:07
А в ДНС старт продаж это 00:00 или 9:00 на открытии магазина?
RTX 3050 – действительно народная карта, а RTX 3090 Ti – нишевый продукт: краткая аналитика CES 2022
Твоя мамка
13:06
Это диджитал фаундри разбирали какие настройки в "некст ген" версии игры Контрол для 30фпс с типо_лучами Мне кажется 970 с такими настройками потянет игру без лучей правда)
Sony попытается утолить голод любителей консолей при помощи PlayStation 4
aoxoa1
13:04
Во имя господа - именем его!.
Вспышки сверхновых могли стать причиной возникновения жизни на Земле
warmuza
13:03
В ситилинке есть доп.услуга к покупке по проверке монитора. По ней проверят до оплаты. В ДНС тоже.
7 полезных советов покупателю техники и электроники
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем