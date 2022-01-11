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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Dying Light 2 уточнили, что подразумевают под 500-часовым прохождением игры
Реального геймплея в игре на 80 часов. Сюжетного — ещё вчетверо меньше.
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На днях разработчики из студии Techland воспользовались старым приёмом и, заявив, что на полное-преполное прохождение Dying Light 2 уйдёт не меньше пятисот часов, неслабо заинтересовали этим игровую общественность. Строго говоря, внимание игроков привлекло не столько большое число, сколько то, что разработчики вкладывают в понятие полного прохождения. Что ж, спустя пару дней после «разогрева» разработчики уточнили, что имели в виду.

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На самом деле, игроки с самого начала верно раскусили ход мыслей разработчиков: реального игрового процесса в Dying Light 2 представлено на восемьдесят часов, из которых двадцать — главный сюжет. За это время вы должны успеть пройти основные миссии и все побочные, второстепенные задания.

Растягивание же игры на 500 часов означает выполнение вышесказанного плюс выполнение всех возможных вариантов развития сюжета, концовок, посещение всех игровых локаций, использование всех возможных диалоговых опций и нахождение и сбор всех специальных «коллекционных» предметов. Проще говоря, «гринд» и многократные перепрохождения — всё как и предполагали геймеры.

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Релиз Dying Light 2 назначен на 4 февраля.

#techland #dying light 2
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