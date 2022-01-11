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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Мододел сделал огромную карту для Minecraft в стилистике DOOM (2016)
Человек слишком «заморочился».
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Создатель модификаций, выступающий в сообществе единомышленников под ником Sibogy, сделал мастабный мод-карту для Minecraft в стиле экшена DOOM образца 2016 года. Как утверждает автор, на создание этой модификации у него ушло больше года и около 1200 часов работы. В неделю выходило что-то около 24 часов.

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На карте есть все узнаваемые атрибуты брутального шутера. Тут есть нужные виды оружия, особая система брони и боеприпасов, а также боссы, секреты и даже катсцены. Если вас поделка автора Sibogy заинтересовала, то переходите по этой ссылке и качайте карту.

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Важно понимать, что речь идёт о карте для Minecraft с набором дополнительных условий, поэтому её установка не обязательно будет простой.

#doom #minecraft
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