Создатель модификаций, выступающий в сообществе единомышленников под ником Sibogy, сделал мастабный мод-карту для Minecraft в стиле экшена DOOM образца 2016 года. Как утверждает автор, на создание этой модификации у него ушло больше года и около 1200 часов работы. В неделю выходило что-то около 24 часов.
реклама
На карте есть все узнаваемые атрибуты брутального шутера. Тут есть нужные виды оружия, особая система брони и боеприпасов, а также боссы, секреты и даже катсцены. Если вас поделка автора Sibogy заинтересовала, то переходите по этой ссылке и качайте карту.
Важно понимать, что речь идёт о карте для Minecraft с набором дополнительных условий, поэтому её установка не обязательно будет простой.