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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Полное прохождение Dying Light 2 займёт не меньше пятисот часов
А два года назад нам говорили про 100 часов. Неужели контента стало в пять раз больше?
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Перед надвигающимся релизом Dying Light 2 вполне закономерно, что разработчики будут использовать любой повод, чтобы напомнить о существовании своего проекта. Сегодня, например, авторы сообщили, что полное, стопроцентное прохождение игры займёт у вас не меньше пятисот часов.

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Чтобы наглядно объяснить, насколько это много, студия Techland уточнила, что пеший поход от Варшавы до Мадрида займёт порядка 534 часов. Если идти по дорогам, то это без малого 2 860 километров.

Стоит напомнить, что два года назад — в сентябре 2019-го — представители Techland сообщали о сотне часов. Как это понимать, пока не до конца ясно. Возможно, в студии сменили систему подсчёта, решив, что полное прохождение — это со всеми достижениями, для которых может потребоваться переиграть игру с самого начала. В общем, разработчикам ещё есть, что прояснить.

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Ну, а релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля на всех актуальных платформах. Если, конечно, не случится никакой форс-мажорной неприятности.

#techland #dying light 2
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